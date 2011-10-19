Akademi Kıbrıs: Anavatanın acısını paylaşıyoruz

Akademi Kıbrıs Genel Koordinatörü Adem Koç, terör örgütü PKK’nin, Hakkâri Çukurca da ki saldırılarının, kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “Bizler anavatana sonuna kadar bağlı insanlar olarak bu menfur saldırıyı şiddetle lanetle kınıyoruz” dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu olarak inanıyoruz ki tüm STK lar bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetinin yanındayız gencecik fidanlar bu saldırılarda can vermektedir zaman birlik ve beraberlik zamanıdır zaman tek yürek olma zamanıdır. Buradan Kıbrıslı Türk kardeşlerime sesleniyorum gelin siyasetçisi , gazetecisi, yazarı ile fikir adamı ve iş adamı ile Ankara çıkarma yapalım bu mücadelede Türkiye hükümetinin yanında olduğumuzu bizzat orada göstermeliyiz.

Terör sorunu tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorundur ancak bu konuda Anavatanımız yalnızlığa itilmeye çalışılmaktadır. Bu oyunu bozmak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk evladının boynunun borcudur... Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet kederli ailelerine da sabr-ı cemil niyaz ediyorum.”