AK Partili vekil hayatını kaybetti

AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır Ankara'da kalp krizi geçirerek vefat etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır vefat etti.



Kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirilen Çakır'ın, Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.



BAŞBAKAN ERDOĞAN HASTANEDE BİLGİ ALDI



Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çakır'ın vefat haberi üzerine hastaneye geldi.



Erdoğan, hastanede bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve yetkilerinden bilgi aldı.



Hastanede yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.



HARUN ÇAKIR'IN ÖZ GEÇMİŞİ



1954 yılında Ordu'da doğan Harun Çakır, ilk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun oldu.



İş hayatına 1978 yılında Ankara'da Türk Standardları Enstitüsü'nde uzman olarak başlayan Çakır, aynı kurumda sırasıyla Yayın ve Tanıtma Müdürü (1980–1987), Tüketicinin Korunması Müdürü (1987–1989), Standard Hazırlama Dairesi Başkanı (1989–1991), Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı (1991–2005), Ar-Ge Merkezi Başkanlığı ve İzleme Dairesi Başkanlığı (2006–2011) görevlerinde bulundu.



Standardizasyon, belgelendirme, tüketici hakları, Avrupa Birliği ile uyum konularında çeşitli toplantılarda tebliğler sunan ve bu konularda birçok dergide yazıları yayınlanan Çakır'ın lise ve dengi okullarda ders kitabı olarak okutulan Standardizasyon ve Kalite isimli ders kitapları yayınlandı.



Uzun yıllar Ankara'da faaliyet gösteren Ordu'yu tanıtan derneklerde çeşitli görevlerde bulunan Harun Çakır, Başkent Ordulular Derneğinin başkanlığını da yürüttü.