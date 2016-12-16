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16 Aralık 2016 Cuma 20:02

AİLE FOTOĞRAFLARINA BAKAN ANNE, BEBEĞİNİ HEMEN DOKTORA GÖTÜRDÜ

Test sonuçları şok etti

AİLE FOTOĞRAFLARINA BAKAN ANNE, BEBEĞİNİ HEMEN DOKTORA GÖTÜRDÜ
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Aile Fotoğraflarına Bakan Kadın, Bebeğinin Kanser Olduğunu Gözünden Anladı
İngiltere'de Tyraah Bell-Lama isimli bebeğin kanser olduğu, gözündeki beyaz parıltıdan anlaşıldı.


İngiliz anne, aile fotoğraflarına bakarken 8 aylık kızının göz bebeğinin arkasında beyaz bir parıltı fark edince kızını hastaneye götürdü. Nadir görülen hastalık yapılan testler sonucunda ortaya çıktı.

AİLE FOTOĞRAFLARINA BAKARKEN FARK ETTİ

Daily Mail'de yayınlanan habere göre aile fotoğraflarına bakarken 8 aylık Tyraah'ın göz bebeğinin arkasında bir parıltı fark eden anne Jade, kızını doktora götürdü.

Doktorlar ilk başta basit bir görme bozukluğu olduğunu düşündü ancak kan testleri ve film sonuçlarına bakıldıktan sonra nadir görülen bir kanser türü olan retinoblastom teşhisi konuldu.



KANSERLE VERDİĞİ SAVAŞI KAZANDI

Birkaç hafta sonra kemoterapi almaya başlayan Tyraah'ın kanserle savaşı başarıyla sonuçlandı. Şimdi 2 yaşında olan küçük savaşçı, kanserin nüksetme ihtimaline karşı 8 haftada bir test yaptırıyor. Anne Jade, kızının hastalığını Facebook'ta paylaşarak farkındalık uyandırmak istiyor.

Nadir görülen bir göz kanseri olan retinoblastoma genellikle 5 yaşın altındaki çocukları etkiliyor. Genellikle erken teşhis konulduğu için hastalığa yakalanan çocukların çoğu hastalığı yenebiliyor.



RETİNOBLASTOMA NEDİR?

Retina da meydana gelen retinoblastoma, gözlerin birinde ya da ikisinde görülebilir. Vakaların %40'ı kusurlu bir genden kaynaklanıyor. Küçük tümörlere lazer veya dondurma tedavisi ile müdahale edilebiliyor. Büyük tümörlerde ise kemoterapi veya ameliyat gerekiyor.
Göz bebeğinin kedi gözü gibi görünmesi ve şaşılık en yaygın görülen semptomlarındandır. Kedi gözü genellikle fotoğraflarda fark edilir.






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