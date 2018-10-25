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Aihm, Hz. Muhammed’e Hakaretin Düşünce Özgürlüğü Kapsamına Girmediğine Hükmetti

AHİM, HZ. MUHAMMED\'E YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ İFADELERİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ KARARINI VERDİ

Aihm, Hz. Muhammed’e Hakaretin Düşünce Özgürlüğü Kapsamına Girmediğine Hükmetti

AHİM, HZ. MUHAMMED\'E YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ İFADELERİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ KARARINI VERDİ

25 Ekim 2018 Perşembe 15:50
Aihm, Hz. Muhammed’e Hakaretin Düşünce Özgürlüğü Kapsamına Girmediğine Hükmetti

AHİM, HZ. MUHAMMED\'E YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ İFADELERİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ KARARINI VERDİ

Strazburg, 25 Ekim 18 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avusturyalı bir kişinin Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

AİHM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 47 yaşındaki Avusturyalının 2009\'da Hz. Muhammed’e yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce özgürlüğü ile ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliği ile karar verildi.

Açıklamada, Avusturya mahkemelerinin şahıs hakkında yerinde ve doğru gerekçelerle hükmettiğinin altı çizilerek, "Kullanılan tartışmalı ifadeler objektif tartışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu tür başka saldırılar, ön yargıları körükler ve Avusturya’daki dini özgürlüğünü tehdit eder.” değerlendirmesine yer verildi.

AVUSTURYA MAKEMELERİNDEN CEZA

Avusturya’da 2009’da “İslam’ın Temel unsurları” başlıklı bir seminerde konuşan 47 yaşındaki kişi,  Hz. Muhammed’e hakaret içeren ifadeler kullanmış, 2011\'de yerel mahkeme Avusturyalıyı dini öğretiyi aşağıladığı gerekçesiyle 480 avro para cezasına çarptırmıştı.

Cezaya itiraz eden Avusturyalı davayı Yüksek Mahkemeye taşımış, ancak mahkeme Hz. Muhammed’e hakaret eden kişinin itirazını kabul etmemişti. Bunun üzerine söz konusu kişi davayı AİHM’e taşımıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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