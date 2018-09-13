AİHM Toplu Dinleme Davasında İngiltere'yi Haksız Buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kitlelerin istihbari amaçlı toplu dinlenilmesi ve bu bilgilerin internet servis sağlayıcısı şirketlerden alınması ile ilgili davada İngiltere'yi haksız buldu.

AİHM, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'in gizli bilgileri ifşası sonrasında kitlelerin istihbari amaçla topluca dinlenmesi uygulaması ve toplanan verinin başka ülkelerle paylaşılmasıyla ilgili kararını verdi.

Mahkeme, İngiliz hükümetine bağlı Dijital İletişim ve İstihbarat Kurumunun (GCHQ) uyguladığı kitle izleme ve sisteminin, kanunilik kriterini ve garantilerini karşılamaması nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özel hayata saygı ve haberleşme özgürlüğünü düzenleyen 8'inci ve ifade özgürlüğünü düzenleyen 10'uncu maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve gazeteciler tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Mahkeme, kitlelerin istihbari amaçlı toplu dinlenilmesi ve internet servis sağlayıcısı şirketlerden iletişim içeriklerinin alınması ile ilgili şikayetlerde Londra yönetimini suçlu bulurken, elde edilen bilgilerin başka ülkelerle paylaşılmasında AİHS açısından bir ihlalin olmadığı görüşünü paylaştı.

Snowden tarafından ortaya çıkarılan dinleme skandalı çerçevesinde elde edilen bilgilere göre, İngiliz hükümetinin GCHQ aracılığıyla milyonlarca kişiyi dinlediği ve internetteki faaliyetlerini takip ederek bu bilgileri toplu olarak elde ettiği açıklanmıştı. İngiltere'nin GCHQ dışında devlete ait başka servisler aracılığıyla da dinleme ve takip faaliyetleri yürüttüğü iddia edilmiş, elde edilen bilgileri başta ABD olmak üzere bazı ülkelerle paylaştığı dile getirilmişti.