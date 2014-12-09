AİHM, İngiltere'yi Mahkum Etti

STRASBOURG MAHKEMESİ, GÖZALTINDAYKEN ÖLEN İRLANDALI GENCİN ANNESİNİN YAPTIĞI BAŞVURUDA İNGİLTERE'Yİ SUÇLU BULDU



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gözaltında tutulduğu tek kişilik hücresinde ölü bulunan İrlandalı gencin annesinin yaptığı başvuruda İngiltere'yi suçlu buldu.

AİHM, Elizabeth McDonnell'in 2011 yılında yaptığı başvuruyla ilgili olarak İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Karar gereği İngiltere başvuru sahibine mahkeme masrafları dahil 18 bin avro tazminat ödeyecek.

Mahkemenin gerekçeli kararında, ölümle ilgili soruşturmanın çok uzun sürdüğü belirtildi.

Başvuru sahibinin 1996 doğumlu oğlu James McDonnell, gözaltında tutulduğu hücrede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Otopsi raporunda, gözaltı sonrası yaşadığı stresin genç adamın kalp krizinden ölmesinde önemli faktör olabileceği kaydedilmişti.