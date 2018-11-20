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AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı...

AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı...

20 Kasım 2018 Salı 14:43
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı...

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ, TUTUKLULUK SÜRECİNİNİN UZATILMASININ YETERLİ HUKUKİ DAYANAKLARDAN YOKSUN OLDUĞU GEREKÇESİYLE ESKİ HDP EŞ GENEL BAŞKANI SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istedi.

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın makul gerekçelerle tutuklandığına ancak tutukluluk sürecinin uzatılması için yeterli hukuki dayanak bulunmadığına hükmetti.

Kararda, Demirtaş'ın tutukluluk durumunun meclisteki çalışmalara katılmasını engellediği ve bu nedenle ifade özgürlüğünün kısıtlandığı belirtildi.

Demirtaş'ın referandum ve cumhurbaşkanı seçimleri dönemlerinde tutukluluk halinin devam etmesinin ise siyasi özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açtığı kaydedilen kararda, “hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir” içerikli 18’inci maddesine dayanarak Demirtaş’ın serbest bırakılması talebi yer aldı.

Karara göre, Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödemeye de mahkum edildi.

 

Son Güncelleme: 20.11.2018 18:59
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