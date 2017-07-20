AIDS Hastalarının Yarıya Yakını İlaç Tedavisi Göremiyor

BM AIDS RAPORUNA GÖRE, DÜNYADA 36,7 MİLYON HIV TAŞIYICISINDAN YÜZDE 53'Ü İLAÇ TEDAVİSİ ALIYOR, BU ORAN ÇOCUKLARDA YÜZDE 43'E DÜŞÜYOR

HAMİLE KADINLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 76'SI, HIV VİRÜSÜNÜN BEBEKLERİNE GEÇMESİNE ENGEL OLACAK İLAÇLARA ULAŞABİLİYOR

HIV VİRÜSÜNDEN GEÇEN YIL 1 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünyada İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalarının yarıya yakını hala ilaç tedavisi göremiyor, bu durum çocuklarda çok daha yüksek düzeyde seyrediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2016 yılı raporunda, 2016'da HIV virüsünden kaynaklı ölümlerin 1 milyon olduğu belirtildi.

Dünya genelinde 2015 yılında 36,1 milyon olan HIV taşıyıcısı sayısının 2016'da 36,7 milyon kişiye yükseldiği ifade edilen raporda, bunun da 2,1 milyonunu 15 yaş altındaki çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, HIV taşıyıcılarından yüzde 53'ünün ilaç tedavisi gördüğü, bu oranın çocuklarda ise yüzde 43'e düştüğü bildirildi.

Buna göre, geçen yıl HIV virüsü taşıyan yaklaşık 19,5 milyon kişi AIDS ilacı kullandı. Bu rakam, 2015 yılında 17,1 milyondu.

Ancak hala 17 milyondan fazla kişi herhangi bir tedavi almadan hastalıkla mücadele etmeye çalışıyor.

HAMİLE KADINLARIN YÜZDE 76'SI İLACA ULAŞABİLİYOR

Raporda, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü taşıyan hamile kadınların yaklaşık yüzde 76'sının, virüsün bebeklerine geçmesine engel olacak ilaçlara artık ulaşabildiği aktarıldı.

Virüsün en yoğun görüldüğü 5 Afrika ülkesinde ise virüs taşıyıcısı hamile ve emziren kadınların yüzde 95'ine hayat boyu AIDS ilaçları sağlandığı belirtilen raporda, "Dünya, 35 yıldan fazla süredir yaklaşık 35 milyon kişinin ölümüne neden olan AIDS salgınıyla uğraşmakta. Bugün BM Genel Kurulu, AIDS'i tarihin derinliklerine gömmek için ortak bir vizyona sahip." ifadesine yer verildi.

"DAHA İYİ BİR İLERLEME SAĞLANMIŞ OLMALIYDI"

UNAIDS Genel Direktörü Michel Sidibe, raporla ilgili olarak insanların sağlıklı kalmasına ve yeni enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan bilimsel bulgular sayesinde çok daha fazla sayıda ülkenin mümkün olduğunca erken hastalığın tedavisine başlayabildiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesinde küresel sağlık politikası dersleri veren Sophie Harman ise "AIDS için harcanan paraları düşünecek olursanız daha iyi bir ilerleme sağlanmış olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Harman, ülkelerin, BM destekli AIDS programlarını kendi başlarına sürdürmelerinin mümkün olamayabileceğine dikkati çekti.



