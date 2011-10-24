Ahmet Kâşif THY KKTC Genel Müdürlüğüne yeni atanan Ömer Uzun’u kabul etti

Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif, Türk Hava Yolları (THY) KKTC Genel Müdürlüğüne yeni atanan Ömer Uzun’u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde ilk konuşmayı yapan THY KKTC Genel Müdürü Ömer Uzun, Kıbrıs’ta bulunmaktan ve böylesi önemli bir görevi icra edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti

dile getirdi.

Uzun, “THY çok uzun yıllardan bu yana Kıbrıs’ta faaliyet göstermektedir. Görev yapacağım süre zarfınca sizlerden de alacağımız destekle, THY’nin Kıbrıs’taki bayrağını daha da yukarılara taşıyacağız” dedi.

KAŞİF

Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif de, THY’nin Türkiye’nin adeta göz bebeği olduğunu söyleyerek, “THY Türkiye’nin nadide bir kuruluşudur. THY’nin Dünya çapında edindiği haklı başarıları, gururla takip

etmekteyiz. Gün geçtikçe de THY’nin bu başarısını taçlandırdığını görüyor, takdir ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın geçmişten beri THY ile işbirliği içerisinde olduğunu da belirten Kâşif, “Hastaların yurt dışına sevkiyatında THY’nin katkıları yadsınamaz. Bu iyi ilişkiyi geliştirerek sürdürme

kararlılığındayız” dedi.