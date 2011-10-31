Ahmedinejad'dan hesap soracaklar

İran meclisi, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk olayıyla ilgili Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan hesap sormaya hazırlanıyor.Ahmedinejad'ın meclis önünde hesap vermesini öngören gensoru dün 73 milletvekili tarafından imzalandı. Uluslararası basın, Ahmedinejad'ın meclise hesap verecek ilk İran cumhurbaşkanı olacağını belirtirken, bu gelişmenin Ahmedinejad muhaliflerinin önemli bir hamlesi olduğu yorumunda bulunuldu.

İran meclisi, 2.6 milyar dolarlık banka kredisi usulsüzlüğü davasında Ahmedinejad'a yakın isimler arasında gösterilen İran Ekonomi Bakanı Şemseddin Hüseyni'yi suçlu bulmuştu. Uluslararası haber ajansları, söz konusu davanın, Ahmedinejad'ın çevresindeki önemli isimleri hedef alan yolsuzluk davalarından sadece biri olduğunu vurguladı.

Ajanslar ayrıca, Ahmedinejad'ın, İran'da 2012'de yapılacak parlamento ve 2013'te gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi milletvekili ve din adamlarıyla giriştiği iktidar mücadelesine dikkat çekti.

EKONOMİ BAKANI HAKKINDA GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK İran meclisi ayrıca, 22 milletvekilinin imzasıyla verilen gensoru önergesini kabul ederek, Ekonomi Bakanı Hüseyni'den yarın yapılacak oturumda kendisini savunmasını istedi. Hüseyni hakkında verilen gensoru önergesinde “görev ve sorumluluklarını yerine getirememe, yetersiz kişileri önemli makamlara atama, kendisine bağlı kurum ve kuruluşları denetleyememe ve nüfuzlu kişilere karşı koyamama” gibi nedenler sıralandı.

Ahmedinejad'ın da yarınki oturuma katılarak, Bakanı'nı savunmak için bir konuşma yapacağı bildirildi. Gensoru önergesi lehinde ve aleyhinde yapılacak konuşmaların ardından Hüseyni hakkında güven oylaması yapılacak. Güven oylamasına katılacak milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının oyu Hüseyni'nin görevden alınması için yeterli olacak.