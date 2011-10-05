Ahmedinecad Türkiye'ye çattı...

İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad, Türkiye’ye kurulacak NATO füze savunma sistemini eleştirdi, "Bu kalkan Siyonist rejimi korumayı amaçlıyor" dedi.

İran Devlet Televizyonu Press TV’nin haberine göre, dün akşam televizyondan halka seslenen Ahmedinecad, Ankara'ya eleştirilerde bulundu. İran lideri, Türkiye’ye kurulacak füze savunma sistemini kastederek, “Füze savunma kalkanı Siyonist rejimi korumayı amaçlıyor.

Günün birinde bize karşı harekete geçtikleri zaman füzelerimizin işgal altındaki toprakları vurmasını istemiyorlar. Füzeleri işte bu yüzden oraya yerleştiriyorlar” diye konuştu.