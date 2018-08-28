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Ağustos ayında kar yağdı!

Ağustos ayında Alp dağlarına kar yağmaya başladı.Haftasonu boyunca Alplere düşen yoğun kar özellikle 1500 metre ve daha yükseklerde kendini gösterdi. Sıcaklığın -8 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Ağustos ayında kar yağdı!

Ağustos ayında Alp dağlarına kar yağmaya başladı.Haftasonu boyunca Alplere düşen yoğun kar özellikle 1500 metre ve daha yükseklerde kendini gösterdi. Sıcaklığın -8 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

28 Ağustos 2018 Salı 10:57
Ağustos ayında kar yağdı!

Yoğun kar yağışı ile birlikte İtalya, Avusturya ve İsviçre'de kayak hizmeti veren tesisler,oteller ve parkurlar ziyaretçilerle doldu.

Hafta boyunca da kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Pazartesi sabahı itibarı ile şimdiden 35 cm'ye kadar kar yağışının gerçekleştiği aktarılıyor. Sıcaklığın -8 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Her ne kadar bu Alplerdeki kayak tesisleri için iyi bir haber olsa da tüm Alplerde durum aynı değil. Bazı bölgelerdeki tesislerde mevsimi dışında yağan karların hızlı erimesi sonucu sel bastı ve Avusturya'da birkaç tesis acil olarak boşaltıldı.

Hava koşullarının gelecek hafta normale dönmesi bekleniyor.

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