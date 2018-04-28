Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Girne’de trafik kazası
GİRNE'DE TRAFİK KAZASI
15 yaşındaki genç bulundu
15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BULUNDU
Bakıcı mı öldürdü?
BAKICI MI ÖLDÜRDÜ?
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
banner256
Flaş Haber
İki ani ölüm
Kapat

AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi barış zirvesine destek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye ilişkin,

AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi barış zirvesine destek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye ilişkin,

28 Nisan 2018 Cumartesi 06:18
AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi barış zirvesine destek

 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye ilişkin, "Bugün iki Koreli lider arasındaki buluşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuç bölgedeki gerginliğin hafifletilmesine olumlu katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Dönem Başkanı Alfano ve AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger'in Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bu yılın sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanmasına ilişkin alınan karar ve her iki ülkenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması noktasında taahhütte bulunmasından duydukları memnuniyete ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada, Alfano'nun, "Bugün iki Koreli lider arasındaki buluşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuç bölgedeki gerginliğin hafifletilmesine olumlu katkıda bulunacaktır." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Güney Kore'nin Asya'da AGİT'in aktif bir üyesi olduğunu belirten Angelino Alfano, uluslararası toplumun hedefinin Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması olduğunu kaydetti.

AGİT Genel Sekreteri Greminger de tarihi görüşmenin kalıcı barış için önemli bir adım olduğunun altını çizerek, "Umarım bu gelişme, küresel güvenliğimiz üzerinde olumlu etkileri olacak ve çatışma halindeki diğer devletlere barış yolunda cesurca yürümeleri için ilham verecektir." görüşünü paylaştı.

Thomas Greminger, Kuzey Kore'nin AGİT bölgesinde bulunmamasına rağmen, hiçbir ülkenin dünyada izole olmadığını, bir coğrafi bölgenin güvenliğinin yalnızca komşuları üzerinde değil aynı zamanda dünyanın geri kalanını da etkilediğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in iki ülke sınırında yer alan Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmiş, tarihi zirvenin ardından iki ülke lideri yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İki ülke 1953 yılında imzalanan ateşkesten bu yana hala resmen savaş halinde bulunuyor.

banner223

Son Güncelleme: 28.04.2018 09:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor
Hamas: “gazze'deki Gerginliğin Sorumlusu İsrail”
Hamas: “gazze'deki Gerginliğin Sorumlusu İsrail”
Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin Toplanmasına İzin Vermedi
Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin Toplanmasına İzin Vermedi
Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu
Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu
Üsküp'te Brdo-Brijuni süreci “Liderler Buluşması“
Üsküp'te Brdo-Brijuni süreci “Liderler Buluşması“
Hamile kadın o mesajı yanlış numaraya atınca…
Hamile kadın o mesajı yanlış numaraya atınca…
Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı
Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı
Skandal
Skandal
Trump: “kanlı rejimin (İran) nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız“
Trump: “kanlı rejimin (İran) nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız“

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim