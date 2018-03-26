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Ağaçla Evlendi!

Duyan şok oldu!

Ağaçla Evlendi!

Duyan şok oldu!

26 Mart 2018 Pazartesi 22:10
Ağaçla Evlendi!
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ABD'de bir kadın, kesilme tehdidi altındaki ağaçla evlendi.

Florida eyaletinde yaşayan Karen Cooper, 100 yaşındaki bir ağacın kesilme tehdidi altında olması sonrası harekete geçti.

Ağacın bulunduğu parkı süsleyen ve düğün töreni hazırlayan Cooper, 50 kişinin geldiği davette ağaçla evlendi.

Ağacın Florida’yı vuran Irma Kasırgası sırasında hasar gördüğü ve bu nedenle devrilme tehlikesine karşı kesilmek istendiği iddia edildi.

Snell Family Park’taki ağaç için bölge sakinlerinden destek bekleyen Cooper, “Eğer ağacı keserlerse dul kalırım” dedi.

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