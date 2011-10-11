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Afrodit'te Gaza Ulaşıldı.

Amerikan Noble Energy şirketinin doğalgaza ulaştığı iddia edildi.

Afrodit'te Gaza Ulaşıldı.

Amerikan Noble Energy şirketinin doğalgaza ulaştığı iddia edildi.

11 Ekim 2011 Salı 14:59
Afrodit'te Gaza Ulaşıldı.
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Güney Kıbrıs’ın “münhasır ekonomik bölge” ilan ettiği 12. parselde doğalgaz araması yapan Amerikan Noble Energy şirketinin doğalgaza ulaştığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Fileleftheros gazetesi, “Afrodit” olarak adlandırılan 12. parselde bulunan doğalgazın, bugüne kadarki en iyimser hesaplamalardan 30-40 kat daha büyük olabileceğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın hafta sonu Homeros adlı platforma gideceğini belirten gazete, doğalgaz yatağının büyük olduğunu ve deniz tabanının daha bin metre altına inilecek olmasına

rağmen dün yüzeye doğalgaz kabarcıkları çıktığını bildirdi.

Ek araştırmalarda doğalgaz yatağının kabuğunun, deniz tabanının yüzeyine 700 bin metre daha yakın olduğunu gösterdiği kaydedilen haberde, ortaya şimdiden doğalgaz buharı çıkmaya başlamasının,

gerek doğalgaz yatağı gerekse doğalgaz yatağı içerisinde bulunan basınçla ilgili oldukça iyimser bir belirti teşkil ettiği ve uzmanların önümüzdeki günlerde yapacağı ölçümlerle tam olarak saptayacağı

belirtildi.

Doğalgaz kabarcıklarının şimdiden platformda mikroskobik incelemeye tabi tutulduğunu bildiren Fileleftheros gazetesi, sondajın son safhası için Hayfa’dan platforma giden özel bir gemiyle platforma

yakıt ikmali yapıldığını da belirtti.

Öte yandan Amerikan Noble Energy şirketi, doğalgaz üretiminin değerlendirilmesiyle ilgili Rum hükümetiyle yaptığı anlaşmalarda hiçbir gelişme yaşanmaması konusunda kaygılı olduğunu belirtti.

Haberde, Noble yönetiminin, atılacak bir sonraki adımla ilgili karar alınmamasından dolayı endişeli olduğu kaydedildi.

Sondaj yapılan bölgede ABD donanmasına ait tankerin ABD savaş gemilerine dün ikmal yaptığı da belirtilen haberde, bir Fransız fırkateyninin de dünden beri bölgeye yaklaştığı bildirildi.

Son Güncelleme: 11.10.2011 14:59
Anahtar Kelimeler:
GazAraştırmaAfrodit
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