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Afrika’nın İlk Atıktan Enerji Üretim Tesisi Etiyopya’da Açıldı

ETİYOPYA’NIN BAŞKENTİ ADDİS ABABA’DA AÇILAN TESİS, YILLIK 185 GİGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETEREK, BAŞKENTİN İHTİYACININ YÜZDE 25’İNİ KARŞILAYACAK.Addis Ababa, 19 Ağustos 18 (.): Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın enerji ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak olan Reppie Atıktan Enerji Tesisi hizmete girdi.Başkentteki Koshe çöp alanında 37 hektarlık alan üzerine kurulan ve Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi olan kompleks, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome’nin de aralarında...

Afrika’nın İlk Atıktan Enerji Üretim Tesisi Etiyopya’da Açıldı

ETİYOPYA’NIN BAŞKENTİ ADDİS ABABA’DA AÇILAN TESİS, YILLIK 185 GİGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETEREK, BAŞKENTİN İHTİYACININ YÜZDE 25’İNİ KARŞILAYACAK.Addis Ababa, 19 Ağustos 18 (.): Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın enerji ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak olan Reppie Atıktan Enerji Tesisi hizmete girdi.Başkentteki Koshe çöp alanında 37 hektarlık alan üzerine kurulan ve Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi olan kompleks, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome’nin de aralarında...

19 Ağustos 2018 Pazar 13:49
Afrika’nın İlk Atıktan Enerji Üretim Tesisi Etiyopya’da Açıldı

ETİYOPYA’NIN BAŞKENTİ ADDİS ABABA’DA AÇILAN TESİS, YILLIK 185 GİGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETEREK, BAŞKENTİN İHTİYACININ YÜZDE 25’İNİ KARŞILAYACAK.

Addis Ababa, 19 Ağustos 18 (.): Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın enerji ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak olan Reppie Atıktan Enerji Tesisi hizmete girdi.

Başkentteki Koshe çöp alanında 37 hektarlık alan üzerine kurulan ve Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi olan kompleks, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome’nin de aralarında olduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla açıldı.



Günlük bin 400 ton atığı yakacak olan tesisin ürettiği yıllık 185 gigavatsaat elektrikten 3 milyondan fazla insanın faydalanması bekleniyor.

Yarım asırdır başkentin çöplerinin toplandığı ve 36 futbol sahası büyüklüğündeki Koshe çöp alanındaki atıkları kullanacak olan kompleks, yüzlerce kişiye de iş imkanı sağlayacak.



Çöp atıklarını toplayarak geçimini sağlayan insanların yaşadığı Koshe alanında geçen yıl toprak kaymasında 114 kişi hayatını kaybetmişti.



Yaklaşık 100 milyon dolar maliyetli tesis, yakılan atıkların küllerini tuğlalara çevirecek, ayrıca temiz su üretimi de yapacak.
(AA/ŞEB)
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