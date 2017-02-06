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06 Şubat 2017 Pazartesi 14:02

Afrika'da Tarıma Tırtıl İstilası Tehdidi

Bilim adamları, Afrika kıtasında tarım ürünlerine büyük zarar veren haşere türünün Akdeniz ve Asya'ya da yayılarak büyük gıda sıkıntılarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Afrika'da Tarıma Tırtıl İstilası Tehdidi
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BİLİM ADAMLARI, TARIM HASATINA BÜYÜK ZARAR VEREN TIRTIL İSTİLASININ AFRİKA'NIN ARDINDAN AKDENİZ HAVZASINA VE ORADAN ASYA'YA YAYILABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU

Ankara, 6 Şubat 17 : Bilim adamları, Afrika kıtasında tarım ürünlerine büyük zarar veren haşere türünün Akdeniz ve Asya'ya da yayılarak büyük gıda sıkıntılarına yol açabileceği konusunda uyardı.

BBC'de yer alan habere göre, merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Tarım ve Biyobilimler Merkezi (CABI), Afrika'ya Güney veya Kuzey Amerika'dan geldiği sanılan istilacı bir tırtıl türünün kıtada geçimi ve gıda ticaretini büyük sıkıntıya sokabileceği uyarısında bulundu.

Yayıldığı bölgelerde ekinlerin gövdesini yiyen ve özellikle mısır hasadına büyük zarar veren tırtılın tropikal hat boyunca hızla yayıldığı, Batı Afrika'nın yanı sıra mısırın temel gıda olduğu güney ve doğu kesimlerinde de etkili olduğu belirtildi.

Afrika'da ilk kez geçen yıl görülen haşerenin, ithal gıda ürünleriyle taşındığı tahmin ediliyor.

Larvanın bir bölgeye yerleşmesinin ardından, tırtıllardan çıkan güvelerin uçarak kolaylıkla uzak bölgelere yayılabildiğine dikkat çeken CABI Bilim Şefi Dr. MathewCock, salgının Afrika'nın ardından Akdeniz havzasında ve Asya'da etkili olabileceğine bildirdi.

Cock, "Çiftçilerin geçimlerini sarsacak kalıcı zararlar oluşmadan haşereyle derhal müdahale edilmeli." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), tehdide karşı alınacak acil önlemleri tartışmak üzere 14-16 Şubatta Zimbabwe'nin başkenti Harare'de bir toplantı yapacağı kaydedildi.

(AA/AK/ŞEB)

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