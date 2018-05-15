Afrika Birliğinden İsrail’e Kınama

Addis Ababa, 15 Mayıs 18 : Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, orantısız güç kullanan İsrail ordusunu şiddetli şekilde kınadığını açıkladı.
Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası Filistin topraklarında görülen mevcut ortamdan derin endişe duyduğunu belirtti.
"İsrail ordusunun 50’den fazla Filistinli göstericinin ölümüne yol açan orantısız güç kullanımını şiddetli şekilde kınıyorum.” ifadesini kullanan Muhammed, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, bölgedeki tansiyonun daha fazla artmasına ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik çözüm arayışını güçleştirmeye yarayabileceğini vurguladı.
(AA/AK/ÖK)
Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası Filistin topraklarında görülen mevcut ortamdan derin endişe duyduğunu belirtti.
"İsrail ordusunun 50’den fazla Filistinli göstericinin ölümüne yol açan orantısız güç kullanımını şiddetli şekilde kınıyorum.” ifadesini kullanan Muhammed, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, bölgedeki tansiyonun daha fazla artmasına ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik çözüm arayışını güçleştirmeye yarayabileceğini vurguladı.
(AA/AK/ÖK)