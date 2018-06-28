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Afrika'nın En Büyük Pazarında Yangın

Etiyopya'nın başkenti AddisAbaba'da Afrika'nın en büyük açık hava pazarı olarak nitelendirilen Merkato Pazarı'nda çıkan yangında 50 iş yeri hasar gördü. 

Afrika'nın En Büyük Pazarında Yangın

Etiyopya'nın başkenti AddisAbaba'da Afrika'nın en büyük açık hava pazarı olarak nitelendirilen Merkato Pazarı'nda çıkan yangında 50 iş yeri hasar gördü. 

28 Haziran 2018 Perşembe 10:54
Afrika'nın En Büyük Pazarında Yangın

Etiyopya'nın başkenti AddisAbaba'da Afrika'nın en büyük açık hava pazarı olarak nitelendirilen Merkato Pazarı'nda çıkan yangında 50 iş yeri hasar gördü. 

AddisAbaba Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol İdaresi İletişim Direktörü Solomon Mekonnen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda gece saatlerinde çıkan yangının yaklaşık 50 dükkanı hasara uğrattığını söyledi.

Yangında can kaybı yaşanmadığını ve yaralı olmadığını dile getiren Mekonnen, yangının ancak saatler sonra kontrol altına alınabildiğini belirtti. 

Öte yandan, pazardaki Büyük Enver Camisi hasar görmezken yakınındaki medresenin çatısının yandığı görüldü.

 


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Son Güncelleme: 28.06.2018 14:00
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