Afrika'da 20 Milyon Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

IOM, AFRİKA'NIN 4 ÜLKESİNDE 20 MİLYON KİŞİNİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU AÇLIK TEHDİDİ İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNDU

IOM OPERASYON VE ACİL DURUMLAR DİREKTÖRÜ ABDİKER: - "HIZLI HAREKET EDİLMESİ HALİNDE KITLIĞIN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN HALA FIRSAT VAR"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

IOM Sözcüsü JoelMillman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, şiddetli kuraklık koşulları, çatışmalar, istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik kötüleşme nedeniyle bu ülkelerin belirli bölgelerinde kıtlık baş gösterdiğini vurgulayarak "Bu durum milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atarak onları gıda ve su arayışına mecbur bıraktı." dedi.

Güney Sudan'da 20 Şubat'ta çatışma ve istikrarsızlık nedeniyle kıtlık ilan edildiğini, 100 bin kişinin hayatının tehlike altında olduğunu belirten Millman, Somali'de de insani durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

Millman, 1 Ocak-26 Şubat arasında Somali içinde 138 bin kişinin yerlerinden edildiğini, çok sayıda kişinin de yiyecek bulabilmek için Etiyopya sınırına doğru yöneldiğini anlattı.

Yemen genelinde de 17,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı ve krizlerle boğuştuğunu kaydeden Millman, Yemen'in bazı bölgelerinde kıtlıkla mücadele edildiğine dikkati çekti.

"Eylemsizlik, milyonlarca insanı aç bırakabilir." diyen IOM Operasyon ve Acil Durumlar Direktörü Muhammed Abdiker, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşılaştığı açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Abdiker, "Hızlı hareket edilmesi halinde kıtlığın yayılmasını engellemek için hala fırsat var." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) geçen hafta yaptığı açıklamada, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazı bölgelerinde yaklaşık 1,4 milyon çocuğun yetersiz beslenme, iç savaş ve kıtlık sebebiyle ölüm tehdidi altında olduğunu bildirmişti.