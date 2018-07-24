banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92217
ALTIN
193.151
DOLAR
4.8899
STERLİN
6.4102
EURO
5.7221
Kayıp kişi bulundu
KAYIP KİŞİ BULUNDU
Gazimağusa’da kasti hasar
GAZİMAĞUSA'DA KASTİ HASAR
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Bafra ve Haspolat'da hırsızlık
BAFRA VE HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Kayıp kişi bulundu
Kapat

Afrika Boynuzu'nda yoğun Körfez trafiği

Afrika Boynuzu'nun 20 yıl sonra yeniden barışan iki ülkesi Etiyopya ve Eritre liderleri, barış anlaşması öncesi ve sonrasında Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a defalarca ziyaret gerçekleştirdi. 

Afrika Boynuzu'nda yoğun Körfez trafiği

Afrika Boynuzu'nun 20 yıl sonra yeniden barışan iki ülkesi Etiyopya ve Eritre liderleri, barış anlaşması öncesi ve sonrasında Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a defalarca ziyaret gerçekleştirdi. 

24 Temmuz 2018 Salı 12:40
Afrika Boynuzu'nda yoğun Körfez trafiği

Afrika Boynuzu'nun 20 yıl sonra yeniden barışan iki ülkesi Etiyopya ve Eritre liderleri, barış anlaşması öncesi ve sonrasında Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a defalarca ziyaret gerçekleştirdi. 
İki ülke lideri bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE'nin başkenti Abu Dabi'de üçlü zirve yaptı. Zirveden basına yansıyan samimi fotoğraflar dikkati çekti. 
Nisan ayında göreve geldiğinde ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan ve BAE'ye yapan Etiyopya Başbakanı AbiyAhmed, daha sonra haziran ayının ortasında Etiyopya'nın başkenti AddisAbaba'da BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırladı. 
Bu ziyarette iki ülke arasında toplam 3 milyar dolarlık kredi ve yatırım paketi anlaşması imzalanırken ülkenin karaborsasında dolarda yüzde 20'lik düşüş yaşanarak 1 dolar, resmi kur olan 27,3 Birr'e eşitlendi. 
Haziran başlarında BAE'ye giden Eritre Devlet Başkanı IsaiasAfewerki, bu ay Etiyopya'ya yaptığı ziyaret öncesi yeniden bu ülkeyi ziyaret etti. 
Dün tekrar Suudi Arabistan'a giden Afewerki, üçlü zirveye katılmak için ise bugün BAE'ye geldi. 
Öte yandan, Eritre'de askeri üsse sahip BAE'nin Etiyopya ve Eritre arasındaki barışta arabuluculuk yaptığına ilişkin iddialar, uluslararası ve bölge basınında geniş yer aldı. Etiyopya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabuluculuk iddialarını yalanladı. 
"BÖLGE JEOPOLİTİĞİ DEĞİŞİYOR"
Etiyopya'daki Birlik Partisi Başkanı TigistuAwelu da söz konusu diplomasi trafiğine ilişkin, Afrika Boynuzu'nda 20 yıl önce kurulan güç gruplaşması ve jeopolitiğin değişmekte olduğuna dikkati çekti. 
BAE'nin kendisiyle aynı siyasi eksendeki Suudi Arabistan ile bölgede özellikle liman gelişimi ve işletilmesinde büyük menfaati olduğunu ifade eden Awelu, "BAE, Etiyopya'yı bölgede hesaba katılması gereken bir güç ve stratejik ortak olarak gördü." dedi. 
Etiyopya'nın, limanı bulunmasa da limanı olan komşu ülkeler için önemli bir pazar olduğunu belirten Awelu, hem ekonomik hem de güvenlik kaygılarının Ortadoğu ülkelerini bölgeye çektiğini sözlerine ekledi.
 

banner288
Son Güncelleme: 24.07.2018 15:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşu cayır cayır yanıyor...
Komşu cayır cayır yanıyor...
ABD Kongresi'nden F-35'lerin teslimatını durdurma kararı
ABD Kongresi'nden F-35'lerin teslimatını durdurma kararı
Yunanistan'daki yangında 60 kişi öldü, 150 kişi yaralandı
Yunanistan'daki yangında 60 kişi öldü, 150 kişi yaralandı
Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto
Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto
Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 60’ı aştı
Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 60’ı aştı
Laos'ta baraj çöktü
Laos'ta baraj çöktü
İran'dan ABD'ye uyarı
İran'dan ABD'ye uyarı
AB'den tüketici elektroniği üreticilerine Ceza
AB'den tüketici elektroniği üreticilerine Ceza
AB sığınmacı alan ülkeye para vermeyi teklif etti
AB sığınmacı alan ülkeye para vermeyi teklif etti
Uluslararası Misyon Başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Uluslararası Misyon Başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim