Afrika Boynuzu'nda yoğun Körfez trafiği

Afrika Boynuzu'nun 20 yıl sonra yeniden barışan iki ülkesi Etiyopya ve Eritre liderleri, barış anlaşması öncesi ve sonrasında Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a defalarca ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke lideri bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE'nin başkenti Abu Dabi'de üçlü zirve yaptı. Zirveden basına yansıyan samimi fotoğraflar dikkati çekti.

Nisan ayında göreve geldiğinde ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan ve BAE'ye yapan Etiyopya Başbakanı AbiyAhmed, daha sonra haziran ayının ortasında Etiyopya'nın başkenti AddisAbaba'da BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırladı.

Bu ziyarette iki ülke arasında toplam 3 milyar dolarlık kredi ve yatırım paketi anlaşması imzalanırken ülkenin karaborsasında dolarda yüzde 20'lik düşüş yaşanarak 1 dolar, resmi kur olan 27,3 Birr'e eşitlendi.

Haziran başlarında BAE'ye giden Eritre Devlet Başkanı IsaiasAfewerki, bu ay Etiyopya'ya yaptığı ziyaret öncesi yeniden bu ülkeyi ziyaret etti.

Dün tekrar Suudi Arabistan'a giden Afewerki, üçlü zirveye katılmak için ise bugün BAE'ye geldi.

Öte yandan, Eritre'de askeri üsse sahip BAE'nin Etiyopya ve Eritre arasındaki barışta arabuluculuk yaptığına ilişkin iddialar, uluslararası ve bölge basınında geniş yer aldı. Etiyopya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabuluculuk iddialarını yalanladı.

"BÖLGE JEOPOLİTİĞİ DEĞİŞİYOR"

Etiyopya'daki Birlik Partisi Başkanı TigistuAwelu da söz konusu diplomasi trafiğine ilişkin, Afrika Boynuzu'nda 20 yıl önce kurulan güç gruplaşması ve jeopolitiğin değişmekte olduğuna dikkati çekti.

BAE'nin kendisiyle aynı siyasi eksendeki Suudi Arabistan ile bölgede özellikle liman gelişimi ve işletilmesinde büyük menfaati olduğunu ifade eden Awelu, "BAE, Etiyopya'yı bölgede hesaba katılması gereken bir güç ve stratejik ortak olarak gördü." dedi.

Etiyopya'nın, limanı bulunmasa da limanı olan komşu ülkeler için önemli bir pazar olduğunu belirten Awelu, hem ekonomik hem de güvenlik kaygılarının Ortadoğu ülkelerini bölgeye çektiğini sözlerine ekledi.

