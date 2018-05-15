Afrika Birliğinden İsrail’e kınama

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, orantısız güç kullanan İsrail ordusunu şiddetli şekilde kınadığını açıkladı.
Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası Filistin topraklarında görülen mevcut ortamdan derin endişe duyduğunu belirtti.
Komisyon Başkanı Muhammed, Afrika Birliğinin bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan meşru bir devlet arayışındaki Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, çatışmaya iki devletli ve adil bir çözüm bulunabilmesi için uluslar arası kamuoyuna çağrı yaptı.