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26 Ocak 2017 Perşembe 16:19

Afrika Birliği Bakanlar Komitesi UCM'den Çekilme Kararı Aldı

Afrika Birliği Bakanlar Komitesi UCM'den Çekilme Kararı Aldı
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SUDAN DIŞİŞLERİ BAKANI GANDUR:"AFRİKA BİRLİĞİ BAKANLAR KOMİTESİ, AFRİKA BİRLİĞİ BÜYÜKELÇİLER VE DELEGELER TOPLANTISI SONUCUNDA, UCM'DEN TOPLU ÇEKİLME KARARI ALDI"

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Afrika Birliği Bakanlar Komitesi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) toplu bir şekilde çekilme kararı aldığını belirtti.

Etiyopyanın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği üye devletlerinin dışişleri bakanları toplantısı sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Gandur, "Etiyopya'nın başkanlık ettiği Afrika Birliği Bakanlar Komitesi, Afrika Birliği Büyükelçiler ve delegeler toplantısı sonucunda, UCM'den topluca çekilme kararı aldı." dedi.

Gandur, kararın nihai kabulü için,Addis Ababa'da 30-31 Ocak'ta düzenlenecek 28. Afrika Birliği Zirvesi'ne komitenin almış olduğu çekilme kararının sunulacağını belirtti.

Afrika'daki sorunların çözümü için, bölgedeki yargı mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu organlara destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ganduri, "Komite'nin önerileri güçlü ve belirleyicidir." diye konuştu. 

Güney Afrika geçen ekim ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne UCM'den çekilmek istediğini bildirmiş, Burundi ve Gambiya yönetimleri de UCM'den çekilme kararı almıştı. 

2015 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi üye ülkelerin liderleri, UCM'ye çağrı yaparak, Sudanlı lider Ömer el-Beşir ile Kenyalı başkan Uhuru Muigai Kenyatta hakkındaki arama kararını durdurmasını istemişti.

UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de Birleşmiş Milletler'in girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kurulmuştu.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor. UCM'nin kurulmasını öngören Roma Statüsü'ne halihazırda 124 ülke taraf. 

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