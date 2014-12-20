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Afganistan'da Sivil Kayıpları Son 5 Yılın Zirvesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, 2014'te Afganistan'daki sivil kayıplarının son beş senenin en üst seviyesine çıktığını söyledi.

Afganistan'da Sivil Kayıpları Son 5 Yılın Zirvesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, 2014'te Afganistan'daki sivil kayıplarının son beş senenin en üst seviyesine çıktığını söyledi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 13:38
Afganistan'da Sivil Kayıpları Son 5 Yılın Zirvesinde
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ÜLKE GENELİNDEKİ ÇATIŞMALARDA 2014'TE 3 BİN 188 SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, 2014'te Afganistan'daki sivil kayıplarının son beş senenin en üst seviyesine çıktığını söyledi.

BM Afganistan İnsan Hakları Direktörü Georgette Gagnon ile New York'ta basın toplantısında konuşan Haysom, 2014 yılın ilk 11 ayında Afganistan'daki sivil kayıplarının geçen yıla göre yüzde 19 arttığını ve BM'nin kayıtlarına göre son beş yılın zirvesine çıktığını belirtti. Haysom, sivil kayıpların önlenmesi için Afganistan'da çatışan gruplarla müzakerelerin devam ettiğini vurguladı.

Georgette Gagnon ise 2014'te Afganistan genelindeki çatışmalarda 3 bin 188 sivilin öldürüldüğünü, 6 bin 429 sivilin de yaralandığını ifade etti. BM yetkilisi, sivil kayıplardaki yükselişin nedeninin yol kenarında yerleştirilen bombalar ve intihar saldırılarındaki artışlar olduğunu bildirdi.

BM'nin verilerine göre, bu yıl hayatın kaybeden çocukların sayısı geçen yıla göre yüzde 33 ve kadınların sayısı yüzde 12 yükseldi.

BM, 2009 yılından bu yana Afganistan'da çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısını kayda alıyor.

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