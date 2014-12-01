Afganistan'da Saldırılar: 4 Ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ve Faryab vilayetlerinde düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Said Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Çardere ilçesindeki Sarak Bala polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saatler süren çatışmada üç militanın öldürüldüğünü ifade eden Hüseyni, çok sayıda militanın yaralandığını, militanların kullandığı iki motosikletin de güvenlik güçlerinin eline geçtiğini söyledi.

Öte yandan Faryab Emniyet Müdürü Muhammed Naim Anderabi, Faryab'ın Kaysar ilçesinin Çehel Gezi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçişi sırasında patlatıldığını kaydetti.

Anderabi, patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını aktardı.

Faryab genelindeki eylemlerde son 8 ayda 305 militan öldürüldü, çeşitli olaylar sonucu 92 siville 43 polis hayatını kaybetti.