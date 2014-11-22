Afganistan'da Patlama: 1 Ölü

NANGARHAR KENTİNİN MERKEZİ CELALABAD ŞEHRİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar kentinin merkezi Celalabad şehrinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nangarhar Polis sözcüsü Hüsain Meşrikival, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad şehrinde bir sivil araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğünü, biri kadın 3 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu belirten Meşrikival, olayla ilgili araştırmaların başlatıldığını ifade etti.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.