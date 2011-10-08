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'Afganistan'da operasyonlar sona ermek üzere'

Obama, on yıldan bu yana Afganistan'da savaşan askerlerin "fedakarlıklarını" övdü ve ABD'nin Afganistan ve...

'Afganistan'da operasyonlar sona ermek üzere'

Obama, on yıldan bu yana Afganistan'da savaşan askerlerin "fedakarlıklarını" övdü ve ABD'nin Afganistan ve...

08 Ekim 2011 Cumartesi 09:29
'Afganistan'da operasyonlar sona ermek üzere'
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ABD Başkanı Barack Obama, on yıldan bu yana Afganistan'da savaşan askerlerin "fedakarlıklarını" övdü ve ABD'nin Afganistan ve Irak'taki operasyonlarını "sorumlu bir şekilde" sona erdirmek üzere olduğunu belirtti.

AA Washington- Obama yayımladığı bildiride, on yıl önce bugün, 11 Eylül saldırılarına cevap olarak, ABD'nin El Kaide'ye ve koruyucuları Taliban'a karşı savaşa girdiğini belirtti.

Obama, eşi Michelle ile kendisinin, ABD'nin güvenliği için Afganistan'da görev yapan yarım milyondan fazla kadın ve erkeği selamlamak amacıyla tüm Amerikalılar'la biraraya geldiklerini söyledi.

ABD Başkanı Obama, zor geçen on yılın ardından bugün Afganistan ve Irak'ta savaşı sorumlu bir şekilde sona erdirmek üzere olduklarını ifade etti.

Obama, Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, El Kaide ve onun öldürücü şebekesini yenmeye hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirterek, Afganistan'da süren büyük güçlüklere rağmen Taliban'ı yuvasından çıkardıklarını, Afgan güvenlik güçlerinin güçlenmekte olduğunu ve Afgan halkının geleceğini belirlemede yeni fırsatlara sahip olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 08.10.2011 09:29
Anahtar Kelimeler:
ABDOperasyonAfganistanObamaIrak
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