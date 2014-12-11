Afganistan'da İntihar Saldırısı: 6 Ölü, 11 Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri otobüse düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tangiye Tarahel bölgesinde bir intihar eylemcisi tarafından Savunma Bakanlığı mensuplarını taşıyan askeri otobüse düzenlenen intihar saldırısında 6 Afgan askerin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 11 askerin yaralandığını belirten açıklamada, ''Sabah 07.00'deki saldırı Afganistan düşmanları tarafından düzenlendi. Savunma Bakanlığı bu saldırıyı şiddetle kınıyor'' ifadeleri yer aldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabiullah Mücahid ise intihar saldırısında onlarca Afgan askerinin öldürüldüğünü iddia etti.