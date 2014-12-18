Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

18 Aralık 2014 Perşembe 08:19
Afganistan'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü
banner238

 Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kabil Polis Yetkilisi Fared Afzali, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, başkentin Tangiye Tarahel bölgesinde bomba yüklü araçla polis aracına düzenlenen intihar saldırısında bir polisin öldüğünü, üç polisin yaralandığını söyledi.

Afzali, saldırganın, aracı başkentin kalabalık bölgelerinde patlatmak istediğini belirterek "Polis, aldığı istihbarata göre bu aracı takip etti. İntihar eylemcisi de polisi fark edince araçtaki bombayı patlattı" dedi.

Olayda yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Afzali, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırının ardından bölgedeki yollar saatlerce trafiğe kapatıldı.

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid ise saldırıyı üstlenerek çok sayıda Afgan ve yabancı askerin öldürüldüğünü iddia etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim