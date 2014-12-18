Afganistan'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kabil Polis Yetkilisi Fared Afzali, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, başkentin Tangiye Tarahel bölgesinde bomba yüklü araçla polis aracına düzenlenen intihar saldırısında bir polisin öldüğünü, üç polisin yaralandığını söyledi.

Afzali, saldırganın, aracı başkentin kalabalık bölgelerinde patlatmak istediğini belirterek "Polis, aldığı istihbarata göre bu aracı takip etti. İntihar eylemcisi de polisi fark edince araçtaki bombayı patlattı" dedi.

Olayda yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Afzali, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırının ardından bölgedeki yollar saatlerce trafiğe kapatıldı.

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid ise saldırıyı üstlenerek çok sayıda Afgan ve yabancı askerin öldürüldüğünü iddia etti.