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Afganistan’da Devlet Başkanı “Seçim Komisyonuna Müdahale“ İle Suçlandı!

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Muazullah Devleti, Devlet Başkanı Eşref Gani'yi, Seçim Komisyonunun işlerine müdahale etmekle suçladı.

Afganistan’da Devlet Başkanı “Seçim Komisyonuna Müdahale“ İle Suçlandı!

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Muazullah Devleti, Devlet Başkanı Eşref Gani'yi, Seçim Komisyonunun işlerine müdahale etmekle suçladı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
Afganistan’da Devlet Başkanı “Seçim Komisyonuna Müdahale“ İle Suçlandı!


Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Muazullah Devleti, Devlet Başkanı Eşref Gani'yi, Seçim Komisyonunun işlerine müdahale etmekle suçladı.

Devleti, Afganistan'da yayın yapan Ariana televizyonundaki bir programda, Devlet Başkanı Gani'nin, komisyon üyelerinin istifalarını vermesi için baskı kurduğunu öne sürdü.

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Gani'nin, seçim komisyonu üyeleriyle sarayda yaptığı toplantıda, ABD'nin Kabil Büyükelçisi ve BM Afganistan Temsilcisi huzurunda komisyon çalışmalarında kendisine muhalefet edenlerin istifasını istediğini söyleyen Devleti, Bağımsız Seçim Komisyonunun işlerine kimsenin müdahale etme hakkının olmadığını ifade etti.

Devleti, ''Devlet Başkanı Eşref Gani, Seçim Komisyonunun işlerine müdahale ediyor. Gani, komisyon üyelerinin istifalarını vermesi için baskı kuruyor.'' dedi.

Afganistan'da 20 Ekim'de genel seçim düzenlenecek. Ülkede milletvekili ve il meclisi seçimlerinin 2015 yılında yapılması gerekiyordu ancak devlet başkanının kararıyla ertelenmişti.

Son Güncelleme: 23.05.2018 15:04
Anahtar Kelimeler:
AfganistanSeçimSUÇLAMASI
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