Afganistan'da Cenaze Töreninde İntihar Saldırısı: 9 Ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan ilinin Burka ilçesinde cenaze töreni sırasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre dokuz kişi yaşamını yitirdi.
Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmed Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki bombayı Burka'daki camide düzenlenen cenaze töreni sırasında infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda ikisi polis dokuz kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Beşarat, bazıları ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.
Taliban örgütü, ülke genelinde saldırılarını artırdı. Sadece başkent Kabil'de son iki haftada 11 saldırı düzenlendi.