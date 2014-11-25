Afganistan'da Bombalı Saldırı: 7 Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırıda yedi kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah Kabil'in kırsalındaki Reşhor bölgesinde, uzaktan kumandalı bombanın askeri otobüsün geçmesi sırasında infilak ettiği, olayda 7 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildiren bakanlık, olayla ilgili araştırmaların başlatıldığını aktardı.

Saldırıyı üstlenen Taliban Örgütünün Sözcüsü Zabiullah Mucahed, 2 askerin öldüğünü, altı askerin de yaralandığını iddia etti.