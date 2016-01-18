Afganistan’da 9 Polis Mesai Arkadaşları Tarafından Öldürüldü

Afganistan’ın güneyindeki Uruzgan kentinde, 9 Afgan polisi kendi mesai arkadaşları tarafından öldürüldü.
Uruzgan Emniyet Amiri Rahimullah Han, yaptığı açıklamada, dün gece geç saatlerde kentin Dehrarod ilçesinin Senger bölgesindeki polis kontrol noktasında, 3 polisin, 9 mesai arkadaşını öldürerek silahlarını alıp kaçtığını söyledi.
Emniyet Amiri Han, “Kendi mesai arkadaşlarını öldüren polislerin Taliban üyeleri olduğunu düşünüyoruz, saldırıdan sonra da büyük ihtimal tekrar Taliban’a katılmışlardır” dedi.
Güneydeki Kandahar kentinin Hakrez ilçesinde geçen gün de iki polis 4 mesai arkadaşlarını öldürerek Taliban’a katılmıştı.