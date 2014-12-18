Afganistan'da 13 Yaşında Bir İntihar Eylemcisi Yakalandı

Afganistan İstihbarat Teşkilatı'nın (NDS) başkent Kabil'de 13 yaşındaki bir intihar eylemcisini yakaladığı bildirildi.

NDS'den yapılan açıklamada, "Kabil'in kalabalık bölgelerinde intihar eylemi yapması planlanan Bilal isimli 13 yaşındaki intihar eylemcisi, özel harekât ekipleri tarafından Kabil Hoşal Han bölgesinde kendisini yönlendiren kişi ile yakalandı" denildi.

Çocuk intihar eylemcisinin ilk sorgusunda suçunu kabul ettiği belirtildi. Çocuğun Afganistan dışında 45 gün boyunca intihar eylemi ile ilgili eğitim aldığı kaydedildi.