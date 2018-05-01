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"Afganistanda 1 ABD Askeri Öldürüldü"

Afganistan'ın doğusunda bir ABD askerinin teröristlerle çıkan çatışmada öldüğü bildirildi.

"Afganistanda 1 ABD Askeri Öldürüldü"

Afganistan'ın doğusunda bir ABD askerinin teröristlerle çıkan çatışmada öldüğü bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:45
"Afganistanda 1 ABD Askeri Öldürüldü"

 Afganistan'ın doğusunda bir ABD askerinin teröristlerle çıkan çatışmada öldüğü bildirildi.
Afganistan'da ABD birliklerinden yapılan açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin Afganistan'ın doğusunda teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.
Çatışmada bir ABD askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmanın Kapisa vilayetinde çıktığı ve 2 ABD askerinin öldüğü iddia edildi.
 


Son Güncelleme: 01.05.2018 14:51
Anahtar Kelimeler:
Afganistan1ABDAskerOldu
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