Afganistan-pakistan Sınırında Gerilim

PAKİSTAN’IN AFGANİSTAN'IN SINIR VİLAYETLERİNE SON İKİ GÜNDE 375 ROKET MERMİSİ ATTIĞI AÇIKLANDI

Kabil, 19 Şubat 17 : Afganistan, Pakistan ordusunun son iki gün içinde Afganistan'ın sınır vilayetlerine 375 roket mermisi attığını duyurdu.

Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayeti valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan sınır birliklerinin Nangarhar'ın Lal Pur ilçesine son 2 günde 375 roket mermisi attığını, atmaya da devam ettiğini söyledi.

Roket mermilerinin bir kadınla 2 çocuğun hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu belirten Hogyani, bölgede 300 ailenin evlerini terk ederek başka ilçelere sığınmak zorunda kaldığını bildirdi.

Artan gerginlik nedeniyle Afganistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kadamşah Şahim'in Nangarhar vilayetine geldiğini ifade eden Hogyani, sınıra çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini kaydetti.

Afganistan İcra Kurulu Başkanlığı Sözcü Yardımcısı Cavid Faisal de "Hiçbir ülkenin Afganistan'a askeri müdahalesine izin vermeyiz, karşılığını misliyle veririz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Ebrar Hüseyin'in bakanlığa çağrıldığı, kendisine söz konusu saldırılardan duyulan rahatsızlığın iletildiği kaydedildi. Açıklamada, Afganistan hükümetinin saldırıları şiddetle kınadığı belirtildi.

(AA/RÇ/HÖ)