FLAŞ HABER

Dava Hitaplara Kaldı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Şubat 2017 Salı 08:20

Afganistan, Pakistan'a 32 Terörist Eğitim Kampının Listesini Gönderdi

Afganistan, Pakistan topraklarında bulunan, Taliban ve Hakkani örgütlerine ait 32 eğitim kampının listesini bu ülkeye gönderdi.

Afganistan, Pakistan'a 32 Terörist Eğitim Kampının Listesini Gönderdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kabil, 21 Şubat 17 : Afganistan, Pakistan topraklarında bulunan, Taliban ve Hakkani örgütlerine ait 32 eğitim kampının listesini bu ülkeye gönderdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, listenin Pakistan'ın talebi üzerine gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, listede, Pakistan'da faaliyet gösteren Taliban ve Hakkani örgütlerinin 85 elebaşının adlarının da yer aldığı kaydedildi.

Kabil yönetiminin, listedeki terör kamplarının yok edilmesi ve terörist elebaşlarının yakalanması konusunda Pakistan devletinden yeni bir adım beklediği vurgulandı.

Pakistan'ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne geçen hafta düzenlenen saldırının ardından İslamabad yönetimi de Kabil yönetimine 76 teröristin isminden oluşan bir liste göndermişti.

(AA/ÖZ/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Hapishanesinde Tutulan Filistinli Gazeteci Serbest Bırakıldı İsrail Hapishanesinde Tutulan Filistinli Gazeteci...
Fransa'da Mini AB Zirvesi Fransa'da Mini AB Zirvesi
Ukrayna'da Yangınlarda 67 Kişi Öldü Ukrayna'da Yangınlarda 67 Kişi Öldü
Yemen'deki Olaylar Sürüyor Yemen'deki Olaylar Sürüyor
Churkin, BM'nin Son 10 Yılına Damga Vurdu Churkin, BM'nin Son 10 Yılına Damga Vurdu
Avustralya'da Uçak Düştü: 5 Ölü Avustralya'da Uçak Düştü: 5 Ölü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İsrail Hapishanesinde Tutulan Filistinli Gazeteci...
Filistin Gazeteciler Sendikası Genel Sekreterliği Üyesi Ömer Nizal'ın 10 aylık idari tutukluluğun...

Haberi Oku