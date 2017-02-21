Afganistan, Pakistan'a 32 Terörist Eğitim Kampının Listesini Gönderdi

Pakistan'ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne geçen hafta düzenlenen saldırının ardından İslamabad yönetimi de Kabil yönetimine 76 teröristin isminden oluşan bir liste göndermişti.

Kabil yönetiminin, listedeki terör kamplarının yok edilmesi ve terörist elebaşlarının yakalanması konusunda Pakistan devletinden yeni bir adım beklediği vurgulandı.

Açıklamada, listede, Pakistan'da faaliyet gösteren Taliban ve Hakkani örgütlerinin 85 elebaşının adlarının da yer aldığı kaydedildi.

Kabil, 21 Şubat 17 : Afganistan, Pakistan topraklarında bulunan, Taliban ve Hakkani örgütlerine ait 32 eğitim kampının listesini bu ülkeye gönderdi.

Afganistan, Pakistan topraklarında bulunan, Taliban ve Hakkani örgütlerine ait 32 eğitim kampının listesini bu ülkeye gönderdi.