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Afganistan Hükümetinden Taliban İle Savaşta Geçici Ateşkes Kararı

Kabil, 7 Haziran 18 : Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

Afganistan Hükümetinden Taliban İle Savaşta Geçici Ateşkes Kararı

Kabil, 7 Haziran 18 : Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
Afganistan Hükümetinden Taliban İle Savaşta Geçici Ateşkes Kararı

Kabil, 7 Haziran 18 : Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

Başkan Gani, video aracılığıyla yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinden, Ramazan Bayramı\'nı da kapsayacak şekilde Taliban\'a karşı operasyonlarını durdurmasını istedi.

Ateşkesin 12 Haziran\'da başlayıp, 19 Haziran\'da sona ereceğini belirten Gani, Taliban dışındaki DEAŞ, Hakkani ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

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Gani, "Bu ateşkes, Taliban\'ın şiddet içeren kampanyasını gözden geçirmek için bir fırsattır." mesajını paylaştı.

Afganistan\'da Taliban rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez bir devlet başkanı tarafından ateşkes ilan ediliyor.

Taliban\'dan ateşkese ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(AA/AK/FEZ)

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