Afganistan\'daki Seçim Merkezine Saldırıda Ölü Sayısı 17

Kabil, 7 Mayıs 18 (.): Afganistan\'ın doğusundaki Host vilayetinde seçim merkezi olarak da kullanılan bir camide dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 17\'ye yükseldiği bildirildi.