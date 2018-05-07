Afganistan\'daki Seçim Merkezine Saldırıda Ölü Sayısı 17

Kabil, 7 Mayıs 18 (.): Afganistan\'ın doğusundaki Host vilayetinde seçim merkezi olarak da kullanılan bir camide dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 17\'ye yükseldiği bildirildi.
Host Emniyet Müdürü Abdul Hannan, seçim merkezi olarak da kullanılan Host\'un merkezinde Yakubi Camisi\'ne yerleştirilen bombanın, dün öğle namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.
Hannan, saldırıda ölenlerin sayısının 17\'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 37 olduğunu söyledi.
Saldırıda, dün 10 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Seçim merkezi olarak kullanılan camide seçmenler, 20 Ekim 2018\'de düzenlenecek parlamento seçimleri için kayıtlarını yaptırıyor.
İki hafta önce de terör örgütü DEAŞ\'ın başkent Kabil\'deki bir seçim merkezine düzenlediği intihar saldırısında 57 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)