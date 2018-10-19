Afganistan\'da Üst Düzey Güvenlik Toplantısına Saldırı: 2 Ölü





AFGANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI ŞERİF YEFTALİ: "SALDIRI, KANDAHAR VALİSİ\'NİN GÜLBEDDİN ADINDAKİ BİR KORUMASI TARAFINDAN YAPILDI""SALDIRIDA KANDAHAR EMNİYET MÜDÜRÜ GENERAL ABDUL RAZIK AÇİKZEY İLE İL İSTİHBARAT BAŞKANI ABDUL MUMİN HUSAİNKHİL HAYATINI KAYBETTİ""SALDIRIDA KANDAHAR VALİSİ ZALMAY VEYSA VE 404 MEYVEND BÖLGE KOMUTANI NABİ İLHAM AĞIR YARALANDI" AÇIKLAMALAR VE DETAYLAR EKLENDİKabil, 19 Ekim 18 (.): Afganistan\'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali, başkent Kabil\'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO\'nun Afganistan\'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.Yeftali, \'\'Saldırının Kandahar Valisi\'nin Gülbeddin adındaki bir koruması tarafından yapıldı.\'\' dedi.Saldırıda ülkedeki ABD ve NATO Güçlerinin Komutanı Scott Miller\'in yara almadan kurtulduğunu ifade eden Yeftali, \'\'Saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.\'\' diye konuştu.İKİ ÜST DÜZEY YETKİLİ AĞIR YARALI\'\'Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralandı.\'\' diyen Yeftali, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Yeftali, Kandahar\'da güvenlik sıkıntısının olmadığını ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini aktardı.Afganistan\'daki NATO birliğinden yapılan açıklamada, saldırıda üç ABD askerinin yaralandığı, Miller\'in yara almadan kurtulduğu kaydedildi.Afganistan Medya Kurumlarını Destekleme Merkezi, saldırıda bir gazetecinin de öldüğünü açıkladı."TALİBAN: HEDEF MİLLER VE AÇİKZEY"Saldırıyı üstlenen Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmadi, saldırının hedefinin NATO\'nun Afganistan\'daki Komutanı Scott Miller ile Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey olduğunu iddia etti.(AA/TUĞ/GÜL)