Afganistan\'da Taliban Saldırısında 5 Polis Öldü

Kabil, 8 Mayıs 18 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Marof ilçesinde Taliban militanlarının polislerin araç konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, militanların, ilçede devriye gezen polis konvoyuna ağır silahlarla saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Durani, 9 polisin yaralandığını söyledi.

Durani, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü, 11\'inin de yaralandığını kaydetti.

Taliban\'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğü iddia edildi.

(AA/ÖZ/GÜL)



