Afganistan\'da Taliban Saldırısı



SALDIRIDA 8 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ



Kabil, 7 Eylül 18 : Afganistan\'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Mengecik ilçesi Emniyet Müdürü Abdul Aziz, militanların ilçenin Şiehraz köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Aziz, saldırının ardından karakolun örgütün kontrolüne geçtiğini söyledi.

Cüzcan Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada da saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban militanlarının, bir gün önce ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda da 8 polis hayatını kaybetmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

