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Afganistan\'da Taliban Saldırısı

SALDIRIDA 8 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Afganistan\'da Taliban Saldırısı

SALDIRIDA 8 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

07 Eylül 2018 Cuma 14:01
Afganistan\'da Taliban Saldırısı

SALDIRIDA 8 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Kabil, 7 Eylül 18 : Afganistan\'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Mengecik ilçesi Emniyet Müdürü Abdul Aziz, militanların ilçenin Şiehraz köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Aziz, saldırının ardından karakolun örgütün kontrolüne geçtiğini söyledi.
Cüzcan Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada da saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban militanlarının, bir gün önce ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda da 8 polis hayatını kaybetmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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