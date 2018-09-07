Afganistan\'da Taliban Saldırısı

SALDIRIDA 8 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ
Kabil, 7 Eylül 18 : Afganistan\'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Mengecik ilçesi Emniyet Müdürü Abdul Aziz, militanların ilçenin Şiehraz köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Aziz, saldırının ardından karakolun örgütün kontrolüne geçtiğini söyledi.
Cüzcan Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada da saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban militanlarının, bir gün önce ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda da 8 polis hayatını kaybetmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)