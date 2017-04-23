Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2017 Pazar 17:15

Afganistan'da Taliban'ın Sözde Gölge Valisi Öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'ın Tahar vilayeti sözde gölge valisi Qari Tayib'ın NATO hava saldırısında öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban'ın Sözde Gölge Valisi Öldürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kabil, 23 Nisan 17 : Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'ın Tahar vilayeti sözde gölge valisi Qari Tayib'ın NATO hava saldırısında öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait uçağın, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesindeki Taliban mevzilerini bombaladığı kaydedildi.

Hava saldırısında Taliban'ın Tahar vilayeti için belirlediği sözde gölge vali Qari Tayib'in öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ayrıca 8 diğer Taliban militanının da öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki ABD birliklerine yönelik saldırı planlarını düzenleyen Qari Tayib'in 2011 yılından bu yana takipte olduğu aktarıldı.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken örgütün Baglan gölge valisi Mevlevi Lal yaklaşık bir hafta önce düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

(AA/ID/SEL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni Satıp Sığınmacıları Doyuracak Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni Satıp...
Bm'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını Durdurma Çağrısı Bm'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını...
Avustralyalılara Göre Aile İçi Şiddetin Kaynağı Alkol Avustralyalılara Göre Aile İçi Şiddetin Kaynağı...
Ab-brexit Zirvesi Ab-brexit Zirvesi
Almanya'da Camiye Molotof Kokteylli Saldırı Almanya'da Camiye Molotof Kokteylli Saldırı
Makedonya Meclisi’nde Olaylar Makedonya Meclisi’nde Olaylar
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni...
Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü konumdaki köprülere asılan ve çökme tehlikesi nedeniyle 2015'te kaldırılan...

Haberi Oku