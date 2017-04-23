Afganistan'da Taliban'ın Sözde Gölge Valisi Öldürüldü

Kabil, 23 Nisan 17 : Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'ın Tahar vilayeti sözde gölge valisi Qari Tayib'ın NATO hava saldırısında öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait uçağın, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesindeki Taliban mevzilerini bombaladığı kaydedildi.

Hava saldırısında Taliban'ın Tahar vilayeti için belirlediği sözde gölge vali Qari Tayib'in öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ayrıca 8 diğer Taliban militanının da öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki ABD birliklerine yönelik saldırı planlarını düzenleyen Qari Tayib'in 2011 yılından bu yana takipte olduğu aktarıldı.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken örgütün Baglan gölge valisi Mevlevi Lal yaklaşık bir hafta önce düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

(AA/ID/SEL)