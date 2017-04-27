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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Afganistan'da Taliban İle Deaş Çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ üyesinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban İle Deaş Çatıştı
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ÇATIŞMADA 76 TALİBAN VE 15 DEAŞ ÜYESİ ÖLDÜ

Mezar-ı Şerif, 27 Nisan 17 (.): Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ üyesinin öldüğü bildirildi.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın Aksai, Kömürlük ve Hak Şehidan bölgelerinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ mensubunun öldüğünü kaydeden Gafuri, 57 militanla 12 DEAŞ üyesinin de yaralandığını söyledi.

Gafuri, çatışmanın, terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığındaki anlaşmazlıkları nedeniyle çıktığını iddia etti.

Gafuri, teröristlere karşı operasyon düzenlemek için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildiğini aktardı.

(AA/TUĞ/HA)

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