Afganistan'da Taliban İle Deaş Çatıştı

Gafuri, teröristlere karşı operasyon düzenlemek için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildiğini aktardı.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın Aksai, Kömürlük ve Hak Şehidan bölgelerinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığını belirtti.