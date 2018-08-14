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Afganistan\'da Taliban Askeri Kampa Saldırdı

SALDIRIDA ÖLÜ, YARALI VE ESİR DÜŞEN ASKERLERİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ

Afganistan\'da Taliban Askeri Kampa Saldırdı

SALDIRIDA ÖLÜ, YARALI VE ESİR DÜŞEN ASKERLERİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ

14 Ağustos 2018 Salı 09:47
Afganistan\'da Taliban Askeri Kampa Saldırdı
SALDIRIDA ÖLÜ, YARALI VE ESİR DÜŞEN ASKERLERİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ
Kabil, 14 Ağustos 18 : Taliban militanlarının, Afganistan\'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gormaç ilçesindeki askeri kampa saldırdığı bildirildi.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Hanif Rezai, militanların, askeri kampa ağır silahlarla saldırması sonucu kampın kontrolünü sağladıklarını söyledi.
Kampta 70 askerin olduğunu belirten Rezai, saldırıda 20\'nin üzerinde ölü ve yaralının bulunduğunu, diğer askerlerin de esir düştüğünü bildirdi.
Taliban\'dan yapılan açıklamada ise kampta daha çok asker olduğu öne sürülerek, saldırıda 43\'ünün öldüğü, 17\'sinin yaralandığı ve 57\'sinin de esir alındığı iddia edildi.
Örgütün, dün ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı\'na düzenlediği silahlı saldırıda 12 sınır polisi yaşamını yitirmişti.
(AA/AK/ÖK)

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