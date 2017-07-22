Afganistan'da Taliban 30 Yerel Polisi Öldürdü

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu ele geçirdikleri 46 yerel polisi öldürdüklerini iddia etti.

Badahşan Valisi Ahmad Faisal Begzad ise saldırıda 11 yerel polisin öldürüldüğünü, karakoldaki 20 polisten halen haber alınamadığını vurguladı.