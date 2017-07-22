Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:22

Afganistan'da Taliban 30 Yerel Polisi Öldürdü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde esir aldıkları 30 yerel polisi öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban 30 Yerel Polisi Öldürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Kabil, 22 Temmuz 17 : Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde esir aldıkları 30 yerel polisi öldüğü bildirildi.

Badahşan İl Şura Vekili Kemak Bek Hüseyni, militanların, Tegab ilçesindeki yerel polis karakoluna saldırdırmasının ardından, karakoldaki polislerin militanların eline esir düştüğünü belirtti.

Hüseyni, örgüt üyelerinin esir aldıkları 30 yerel polisi kurşuna dizerek öldürdüğünü açıkladı.

Badahşan Valisi Ahmad Faisal Begzad ise saldırıda 11 yerel polisin öldürüldüğünü, karakoldaki 20 polisten halen haber alınamadığını vurguladı.

Vali Begzad, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu ele geçirdikleri 46 yerel polisi öldürdüklerini iddia etti.

(AA/ÖZ/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'nin Afgan Ordusuna Bağlı Yerel Güçleri Vurması Abd'nin Afgan Ordusuna Bağlı Yerel Güçleri Vurması
Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
Mısır Ordusunun, Sina'da "Terör Gruplarına" Yönelik Düzenlediği Operasyonlarda 30 Militan Öldürüldü Mısır Ordusunun, Sina'da "Terör Gruplarına"...
Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi
Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi Yerleşimci Öldü Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Abd'nin Afgan Ordusuna Bağlı Yerel Güçleri...
ABD uçaklarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleştirdiği hava saldırısının,...

Haberi Oku