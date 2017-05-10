Afganistan'da Patlama: 7 Ölü

Kabil, 10 Mayıs 17 : Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Adraskan ilçesinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adraskan'ın Kham Harband bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Valizadeh, ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu belirtti.
Valizadeh, bombanın, Taliban tarafından güvenlik güçlerine yönelik yerleştirildiğinin tespit edildiğini vurguladı.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
(AA/ÖZ/ŞEB)