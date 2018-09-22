Afganistan\'da Patlama





YOL KENARINA YERLEŞTİRİLEN BOMBANIN PATLAMASI SONUCU 7 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİKabil, 22 Eylül 18 (.): Afganistan\'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuğun öldüğü bildirildi.Şirin Tegab ilçe Asayiş Şube Amiri Gulam Ali, ilçenin Koh Sayyad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını belirtti.Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 çocuğun da yaralandığını ifade eden Ali, yaralı çocuklardan ikisinin durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.Ali, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.(AA/TUĞ/GÜL)