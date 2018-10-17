banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98752
ALTIN
224.385
DOLAR
5.6846
STERLİN
7.4679
EURO
6.5732
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Öz kızına tecavüz etti
ÖZ KIZINA TECAVÜZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Afganistan\'da Milletvekili Adayı, Koltuğuna Yerleştirilen Bombayla Öldürüldü

Kabil, 17 Ekim 18 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helamnd vilayetinden milletvekili adayı Abdul Cabbar Kahraman, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan\'da Milletvekili Adayı, Koltuğuna Yerleştirilen Bombayla Öldürüldü

Kabil, 17 Ekim 18 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helamnd vilayetinden milletvekili adayı Abdul Cabbar Kahraman, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:35
Afganistan\'da Milletvekili Adayı, Koltuğuna Yerleştirilen Bombayla Öldürüldü

Kabil, 17 Ekim 18 (.): Afganistan\'ın güneyindeki Helamnd vilayetinden milletvekili adayı Abdul Cabbar Kahraman, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand milletvekili adayı Abdul Cabbar Kahraman\'ın, Leşkergah şehrindeki seçim ofisindeki koltuğuna yerleştirilen bombanın patlaması soncu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 3 kişinin daha öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Zuvak, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Afganistan\'da 20 Ekim\'de milletvekilliği seçimi yapılacak. Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, seçimlerde 417\'si kadın toplam 2 bin 565 milletvekili adayı yarışacak.

Komisyon, ülke genelinde 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacağını duyurdu.
Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde sandık kurulmayacak.

2015\'te yapılması planlanan seçim, devlet başkanının kararıyla ertelenmişti.

(AA/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wall Street Journal: Kaşıkçı, Suudi Konsolosun gözleri önünde öldürüldü
Wall Street Journal: Kaşıkçı, Suudi Konsolosun gözleri önünde öldürüldü
Hindistan'da Domuz Gribi 6 Can Aldı
Hindistan'da Domuz Gribi 6 Can Aldı
Oecd Vatandaşlık Satışını Kötüye Kullanan 21 Ülkelik 'kara Listesini' Açıkladı
Oecd Vatandaşlık Satışını Kötüye Kullanan 21 Ülkelik 'kara Listesini' Açıkladı
Venezuela bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
Venezuela bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
G7'den “Kaşıkçı“ Açıklaması
G7'den “Kaşıkçı“ Açıklaması
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
İtalya'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı
İtalya'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı
Honduras'tan Abd'yi Korkutan Toplu Göç Akını
Honduras'tan Abd'yi Korkutan Toplu Göç Akını
ABD'de Mıchael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
ABD'de Mıchael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim