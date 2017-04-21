Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırıda 8 Ölü

Yetkililer, askeri üniformalı 3 saldırganın kolordunun içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını ve olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Mezar-ı Şerif, 21 Nisan 17 : Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.