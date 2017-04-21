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21 Nisan 2017 Cuma 15:39

Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırıda 8 Ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırıda 8 Ölü
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SALDIRIDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ DETAYLAR EKLENDİ

Mezar-ı Şerif, 21 Nisan 17 : Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, askeri üniformalı 3 saldırganın kolordunun içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını ve olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Saldırı sonucu 15 kişinin yaralandığı kaydedilirken çatışmanın sürdüğü ve saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

(AA/ÖZ/GÜL)

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